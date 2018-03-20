مواقع مهمة تساعد الأطفال على مراجعة دروسهم

الكثير من الأطفال تجذبهم أجهزة الكومبيوتر والأنترنت وكذلك الهواتف الذكية، ويفضلون استعمالها في مراجعة دروسهم وتحضير بحوثهم وواجباتهم المدرسية، وحتى تستفيدي من هذه التكنولوجيات الحديثة في التحصيل الجيد لصغارك، نقدم لك العديد من المواقع المهمة التي تساعد أطفالك في مراجعة دروسهم، وبالتالي تقوية مستواهم التعليمي، ولن تواجهي بعد ذلك أي مشاكل في نجاحهم بسهولة.

“نفهم” يشرح المناهج

يمكن للعديد من الأطفال المتمدرسين في عدة دول عربية الاستعانة بهذا الموقع، الذي يتضمن فيديوهات تشرح مختلف المواد بطريقة سهلة وبسيطة لجميع المراحل التعليمية، ويمكن العثور إلى جانب ذلك على مختلف المناهج الخاصة بمصر وعدة دول عربية في هذا الموقع.

“سلاح التلميذ” للابتدائي

يوصف بأنه الموقع الخاص الذي يطرح منفرداً سلسلة كتب تسمى “سلاح التلميذ”، ويعثر فيها التلميذ على فيديوهات تشرح مختلف المواد التعليمية، ويتضمن كذلك على العديد من الأسئلة، من أجل تدريب التلاميذ في المرحلة الابتدائية.

“سكول” للمذاكرة

هو موقع مصري يحتوي على كمية معتبرة من المواد التعليمية المميزة لمختلف المراحل التعليمية، تساعد الأطفال على المذاكرة ومراجعة دروسهم بانتظام، ويمكن الاعتماد عليه بداية من الصف الرابع الابتدائي، إلى غاية مرحلة الثانوية العامة.

“المعلم” غني بالكتب

يوجه هذا الموقع إلى طلبة مرحلتي الإعدادي والثانوي، ويتضمن مجموعة مهمة من كتب المعلم، التي يمكن الاستفادة منها بشكل مميز.

أوكسفورد أول oxford owl

يمكن العثور في هذا الموقع على مجموعة كبيرة من القصص التعليمية باللغة الإنجليزية، غير أنها تبوب وتقسم على ضوء عمر الطفل.

مناهج كامبريدج

للمهتمين بمناهج كامبريدج، فإن هذا الموقع يحتوي على العديد من المواد الخاصة بمناهج كامبريدج.