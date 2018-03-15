بالفيديو: كاظم الساهر يخجل من الحديث عن خطيبته… وهذا موعد زفافه

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الفنان كاظم الساهر، حرص الأخير على تأكيد الخبر بنفسه خلال إحيائه لأحد الحفلات بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعد هذه الواقعة عرف الجميع أن قيصر الغناء العربي قد سلم قلبه الى فتاة تونسية تدعى سارة من مدينة صفاقس.

بالأمس قام المذيع ببرنامج “The Insider ” بمحاورة القيصرلبضع لحظات قليلة، بادر المذيع بسؤاله عن موعد الزفاف، بدوره صرح كاظم الساهر أنه لم يحدد موعد الزفاف بعد، وعندما يتم ذلك سوف يعلنه صراحة .

وخلال مقطع الفيديو نفسه ظهر الخجل واضحا على وجه القيصر بعدما طلب منه المذيع وصف الفتاة التي خطفت قلبه، ولم يرد القيصر على سؤاله متعللا بأنها أمور شخصية.