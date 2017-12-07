سيقام في مايو القادم….من يقف وراء قرب موعد زواج الأمير هاري وميجان ماركل ؟!

ميجان ماركل ممثلة أمريكية، وعارضة وناشطة بالأعمال الإنسانية والتطوعية منذ عام 2011 وهي التي تجسد شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص ايمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج، وكانت قد عملت سابقاً لحسابهم الخاص فن الخط ، ماركل كانت حديث الصحف والمجلات العالمية مؤخراً بسبب زواجها المقبل!!

فلقد كانت ماركل على علاقة مع الأمير هاري تشارلز ألبرت ديفيد منذ يونيو 2016. وقد أعلن الثنائي مؤخراً عن العلاقة التي تجمع بينهما في 27 نوفمبر 2017 حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم، كما أفصحا أنهمها ينويان الزواج بحلول فصل ربيع عام 2018. ولقد باركت ملكة بريطانيا”إليزابيث الثانية” على غير المألوف لدى الطبقة الحاكمة البريطانية زواج حفيدها الأمير “هارى” ابن الأمير “تشارلز” والراحلة “ديانا” والذي لقب بأشهر عازب على الكرة الأرضية. كما أن البلاط الملكي البريطاني قد أعلن أن زواج الأمير هارى على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل سيكون فى كنيسة القديس جورج بقلعة “ويندسور” في شهر مايو القادم.

وبعد حفل الخطوبة أعلنت ماركل أنها تعتزم اعتزال التمثيل مباشرة بعد حفل زفافها، كما أعربت أنها ستحاول تكريس وقتها لعائلتها ولأعمالها الإنسانية.

ولقد صرح الكاتب الأمريكي نعوم تشومسكي “الكاتب المفضل لماركل” أن الممثلة الأمريكية ميجان ماركل بإمكانها إحداث تغيير كبير في العائلة المالكة البريطانية وأنها بمثابة دماء جديدة في العائلة.

ولقد انتشرت العديد من التساؤلات حول سرعة تحديد تاريخ حفل زفاف الأمير هارى والممثلة الامريكية ميجان ماركل، والذي سوف يكون من أهم الأحداث في عام 2018 ، و بدأ عدد من المواقع الشهيرة منها ” ماري كلار ” في الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك كونهم أعطوا أنفسهم فقط ستة أشهر للتخطيط لحفل زفاف ضخم سيكون محط أحاديث كل وسائل الإعلام بشتى أنحاء العالم .

واتضح أن السر الحقيقي هو ” الأمير فيليب” ، حيث أفادت التقارير أن علاقة الأمير هاري الوثيقة بجده فيليب الذي يبلغ من العمر 96 عام هو السبب الذي أراد أن يحدد موعد قريب لإقامة حفل الزفاف في أسرع وقت ممكن، وأكد الموقع أنه من العظيم أن يكون حفل الزفاف عاجلاً وليس آجلاً، حتى يستطيع جده الحضور وأن يكون بصحة جيدة ” .

جديراً بالذكر أن ماركل تنحدر من أم سوداء البشرة وأب أبيض اللون، ولقد أعربت مؤخراً عن شعورها بالإحباط من أولئك الذين يثيرون أسئلة عنصرية حول زواجها المقبل من الأمير البريطاني هاري قائلة «لاشك أن مثل هذا السلوك يثير شعوراً بالضيق» .

يذكر أن ميجان ماركل شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية وكان من أبرزها ” The War at Home ” و ” CSI: NY ” و ” Til Death ” و ” Knight Rider ” و ” The League ” و ” Castle ” ، و غيرهم.