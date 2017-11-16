مولي سيمز تتألق بتصميم من مجموعة راني الزاخم الكوتور2017

ظهرت العارضة والممثلة الأميركية الشابّة مولي سيمز Molly Sims بإطلالة مميزة جداً من توقيع المصمم اللبناني العالمي راني الزاخم، وذلك في خلال مشاركتها بحفل “بيبي2 بيبي 2017 ” Baby2Baby Gala 2017.

العارضة الجميلة والممثلة مولي سيمز، التي سبق ظهورها في إعلانات ملابس سباحة ورياضة، وفي مسلسل “لاس فيغاس” الأمريكي، أطلّت أخيراً في حفل “بيبي2 بيبي”، الذي أقيم في كولفر سيتي، في كاليفورنيا، بلوس أنجلوس، بفستان مذهل، فضفاض، طويل، ومزود بحزام أسود عند الخصر وبأكمام متوسطة الطول من تصميم اللبناني العالمي راني الزاخم.

وقد اختارته مولي من مجموعته الخاصة بالكوتور لموسم ربيع وصيف 2017 .

وقد بدت مولي أنيقة ومميزة، فخطفت الأنظار وجذبت عدسات كاميرات المصورين إليها…