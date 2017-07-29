تعود بعد طول غياب…..ميادة الحناوي تحي حفل غنائي رائع بإطلالة رشيقة!

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أحيت المطربة ميادة الحناوي حفلاً غنائياً رائعاً مساء الجمعة الماضية في 28 تموز/يوليو الجاري، ضمن مهرجان “ستاديا كاسكادا” في منطقة تعنايل البقاعية.

وكانت ميادة قد وصلت إلى بيروت مؤخراً مع طاقم عملها، وفرقتها الموسيقية بقيادة محمد البرفت، وقامت بالتحضيرات والتمرينات للحفلة، التي حضرها جمهور ضخم من محبيها. حيث غنّت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حماس الجمهور الذي يهوى الطرب الأصيل. وفاجأته بأغانٍ طربية لعمالقة الفن العربي.

وسبق، لصاحبة أغنية “أنا بعشقك” الشهيرة، أن أشارت إلى أنها سعيدة بالعودة إلى لبنان، وأنها تحضّر لحفل في الأردن ضمن مهرجان “الفحيص”.

ميادة التي نفت شائعة مرضها، أطلّت بفستان أسود طويل في الحفلة وبدت نحيفة، بعد أن فقدت الكثير من وزنها.

يُذكر أن ميادة تحضّر لاطلاق ألبوم جديد يضم مجموعة أغانٍ سجّلتها وستصدر قريباً، وكان حفل “كاسكادا” من تنظيم شركة Ambiance Entertainment group .