الصفحة الرئيسية > تعود بعد طول غياب…..ميادة الحناوي تحي حفل غنائي رائع بإطلالة رشيقة!

تعود بعد طول غياب…..ميادة الحناوي تحي حفل غنائي رائع بإطلالة رشيقة!

بقلم ريما لمع

يوليو ٢٩ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

أحيت المطربة ميادة الحناوي حفلاً غنائياً رائعاً مساء الجمعة الماضية في 28 تموز/يوليو الجاري، ضمن مهرجان “ستاديا كاسكادا” في منطقة تعنايل البقاعية.

وكانت ميادة قد وصلت إلى بيروت مؤخراً مع طاقم عملها، وفرقتها الموسيقية بقيادة محمد البرفت، وقامت بالتحضيرات والتمرينات للحفلة، التي حضرها جمهور ضخم من محبيها. حيث غنّت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حماس الجمهور الذي يهوى الطرب الأصيل. وفاجأته بأغانٍ طربية لعمالقة الفن العربي.

وسبق، لصاحبة أغنية “أنا بعشقك” الشهيرة، أن أشارت إلى أنها سعيدة بالعودة إلى لبنان، وأنها تحضّر لحفل في الأردن ضمن مهرجان “الفحيص”.

ميادة التي نفت شائعة مرضها، أطلّت بفستان أسود طويل في الحفلة وبدت نحيفة، بعد أن فقدت الكثير من وزنها.

يُذكر أن ميادة تحضّر لاطلاق ألبوم جديد يضم مجموعة أغانٍ سجّلتها وستصدر قريباً، وكان حفل “كاسكادا” من تنظيم شركة Ambiance Entertainment group .

الأوسمة

اخترنا لك

beauty and the beast نجوم ومشاهير "الجميلة والوحش" يتربع على عرش السينما الأميركية

أبريل ٥ ,٢٠١٧

جوليا روبرتس تصاب بالعمى نجوم ومشاهير صدمة لها ولمعجبيها: جوليا روبرتس تفقد بصرها!

مايو ٢٨ ,٢٠١٦

.أحمد معز يعود لعائلته نجوم ومشاهير صاحب ال٢ مليون مشاهدة....أحمد معز يعود لعائلته ويصور أغنيته الجديدة بعد عيد الفطر

يونيو ٢٤ ,٢٠١٧

راندا البحيري نجوم ومشاهير راندا البحيري: سأعتزل الفن..!

فبراير ١٤ ,٢٠١٥