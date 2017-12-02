ميار الببلاوي تجري عملية دعامة بالقلب بأمريكا

دخلت الممثلة المصرية ميار الببلاوي على جناح السرعة إلى العناية المركزة، بإحدى المستشفيات الكبرى الكائنة بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية دعامة في القلب، حيث تتواجد في وضعية صحية حرجة.

كشفت عن هذا الخبر الفنانة منة جلال عبر حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، مؤكدة أن ميار تجري في الوقت الحالي عملية دعامة في القلب، واغتنمت الفرصة لتطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

حيث كتبت قائلة: “..رجاء الدعاء للقلب الأبيض والضحكه الصافيه.. الإعلامية والفنانة ..ميار الببلاوي…بالشفاء العاجل فهي الآن في العناية المركزة في مستشفى في لوس انجلوس في أمريكا وعمليه دعامة في القلب .. ادعولها..”.

الجدير بالإشارة فإنه من عدة أيام كانت الفنانة ميار الببلاوي قد تعرضت لحادث سير عندما كانت برفقة زوجها وابنها وصديقه، وأظهرت الصور الملتقطة من مكان الحادث أنها قد تحطمت سيارتها، حيث تعرضوا جميعاً للكثير من الإصابات، خاصة ابنها، وتمنت لو أن الإصابة التي تلقاها صغيرها قد تحملتها عنه.