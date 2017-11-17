ميار الببلاوي وزوجها وابنها ينجون من الموت

أصيب ابن الفنانة المصرية ميار الببلاوي بجروح بعد تعرضها وزوجها وابنها لحادث سير عندما كانوا في طريقهم إلى المطار، ورغم تحطم السيارة لكن عادوا من الموت المؤكد وسجلت لهم حياة أخرى.

وبعد نشرها للصور والخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامن معها الجمهور كثيراً ودعا لابنها بالشفاء العاجل.

تمنت الممثلة ميار الببلاوي لو أن حادث السير، أصابها بدل ابنها وبالفعل كان الحادث خطير كاد أن ينهي حياة الأسرة عندما كانت في طريقها إلى المطار، وقاسمت ميار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً محزنة عن هذه الحادثة المؤلمة، حيث تظهر تحطم السيارة من جهة الأمام ، بينما قطرات الدم تتقاطر من قدميها.

وأرفقت ميار الببلاوي الصور المنشورة على حسابها على “الفيس بوك” بعبارت تشكر فيها الله على نجاة أسرتها وتدعو لابنها بالشفاء: “.. لله الأمر من قبل ومن بعد فى طريقى للمطار عملت حادثه.. أنا وابني وزوجى وصاحب ابنى وعربيتى انتهت تماماً والايرباج اتفتح حادثه موت بمعنى الكلمه والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه.. بس ادعو لمحمد ابنى هموت عليه صاحبه اتعور فى دماغه ومناخيره اتكسرت ومحمد رجله وانا اتخرشمت ودماغى اتعورت وجوزى ربنا عالم بيا ياريت كنت انا بس ابنى لا..”.

تعاطف جمهور الفنانة معها كثيراً وأبدى تضامناً لكل ما ألم بها، متمنياً أن تتجاوز هذ الحادث الأليم واسترجاع صغيرها لصحته وعافيته.