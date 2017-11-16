ميرهان حسين تكشف عن مرضها في رسالة للجمهور على انستغرام

على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” نشرت الفنانة ميرهان حسين صورتها أثناء تواجدها في غرفة أحد الأطباء.

ويبدو من الصورة أنها قد انتهت للتو من الفحص، مع وجود لاصق طبي على أحد ذراعيها.

اكتفت الفنانة المحبوبة بعرض الصورة لكنها لم تتحدث عن طبيعة مرضها، وكتبت ميرهان حسين معلقة على الصورة “أولاً الحمدلله على كل شئ…

ثانياً انا عايزه أقول إن الصور أو الفيديوهات اللى فيها مظاهر سعادة مش معناها إن الحياة كلها ضحك و فرح.. ومش معنى إن السوشيال ميديا وسيلة تواصل بين الناس إن إللى بيتعرض فيها هو كل جوانب حياة أى حد ده جزء بسيط منها وانا شخصياً كنت بختار أعرض جوانب إيجابية من حياتى و لقطات فرح ما هى إلا مجرد جزء من أيامى زى أى إنسان بيعدى عليه وقت حلو ووقت وحش ..فرح و حزن و مشاكل .. مرض و يأس و نجاح.. محدش مبسوط علطول ولا حد حزين علطول”

وتابعت قائلة “و للناس اللى بتشوف الأمور بسطحية بقول كلنا بشر بنعيش بمشاكلنا و بنتعايش وساعات كتير الضحكة بتخبى دمعة و المظاهر خداعة”