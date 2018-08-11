بعد اصابة اليسا بالسرطان…. ميريام فارس تعاني من مرض خطير

منذ أيام قليلة أعلنت المطربة اللبنانية إليسا خبر اصابتها بمرض السرطان، والذي شفيت منه تماما دون أت يعلم عنها أحد.

تعاطف الجمهور مع إليسا وتمنوا لها حياة صحية بعيدا عن المرض، بالأمس انتشر خبر مشابه أيضا حول الفنانة ميريام فارس، البداية كانت عبر برنامج “تريندينغ” والمذاع على فضائية mbc4، فقد تواصل البرنامج مع مديرة أعمال ميريام فارس وشقيقتها، ليتأكدوا من اصابتها بمرض خطير لم يفصحوا عنه.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن الفنانة ميريام فارس تتلقى العلاج في المانيا منذ ما يقرب من العام، كما أضطرت لالغاء حفلها في لندن والذي كان مقرر اقامته في 25 أغسطس الماضي.

تفاعل الجمهور والفنانون العرب على الفور مع الخبر، فقد كتبت المطربة اللبنانية، ديانا حداد، من خلال حسابها على “إنستغرام”: “سمعت الخبر وما صدقت وان شاء الله تطلع هالأخبار كاذبة!! يا رب تخليها لإبنها وزوجها واهلها واحبابها يا رب بحق ليلة هالجمعة المباركة تمن عليها وعلى كل مريض بالشفاء العاجل بقدرتك يا رب العالمين”.

أما الفنانة مايا دياب فقد غردت قائلة “ميريام يمكن ولا مرة الصدفة جمعتنا بس صورك اللي بشوفا كل يوم بتجمعنا وما بتخليني الا ادعيلك بالشفاء والصحة كل دقيقة، المرض يلغي كل المسافات ويجمع بالمحبة على أمل إنو بكرا احلى.

وعلقت نوال الزغبي على الخبر بالقول: “شو هالخبر اللي مش حلو أبداً…الله يشفيها ويحميها يا رب”.

الغريب في الأمر أن الذين تداولوا الخبر أكدوا أنها مصابة بمرض السرطان على الرغم من عدم تصريحها بذلك.

هذا التوقع بإصابتها بالسرطان جعل ميريام فارس تخرج على جمهورها عبر تويتر معلقة” “ترددت كتير قبل ما إحكي، لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن. بس محبتكن وكسرة أهلي جبرتني إطلع عن صمتي”.

وتقدمت فارس بالشكر الى “كل الناس اللي سألت عني واتطمنت على صحتي، ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير. سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وإرجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها”.

وتابعت: “صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة، بس مش كل مصيبة إسمها سرطان. أنا ما معي سرطان.

كفى متاجرة بصحة الناس. بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض”. وفي النهاية تتمنى مجلة اليقظة للمطربة المحبوبة ميريام فارس الشفاء العاجل.