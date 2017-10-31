ميزات عديدة يتفوق بها ورق الجدران على الطلاء

ورق الجدران يعتبر من الإكسسوارات الفنية التي يمكنك الاستعانة بها لتجميل منزلك. علماً أنه لكل غرفة من غرف المنزل، تصاميم تليق بها لتزيد من ألق الديكور من دون تكبّد دفع مبالغ طائلة.

تعرّفي في الآتي على ميزات تزيين منزلك بورق الجدران، وشاهدي بعض الطبعات الجديدة التي تلائم عدّة غرف من منزلك:

_ يعمل ورق الجدران على تغيير وتجديد “لوك” الغرفة، ويمنحها لمسة رائعة في غضون وقت بسيط.

_ سوف تكونين بمنأى عن نشر الفوضى في المنزل الذي يحدث من جراء الطلاء، إذا ما قررت استبدال هذا الأخير بورق الجدران.

_ ورق الجدران سهل التركيب. فهذه الميزة تجعلك قادرة على تغيير “مزاج” منزلك مع كل فصل !

_ تنظيف ورق الجدران سهل للغاية، إذ يكفي مسحه بقطعة قماش مبللة بالماء.

_ تركيب ورق الجدران لا يحدث مشاكل، مثل ما يحدثه الطلاء. إذ يكفي شراءه من المتجر المتخصص، والإدارة ستقوم بارسال فريق ذي خبرة للتركيب.