بالفيديو: ميسي يدعم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

عبر نجم فريق برشلونة الإسباني “ليونيل ميسي” عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، حيث ظهر النجم الأرجنتيني على شريط فيديو بثه “سعد عبيد” على حسابه الشخصي، عقب لقائه به خلال زيارته إلى إسبانيا إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين، وظهر “ميسي” وهو يقوم بالتوقيع على كرة قدم والنفخ فيها، في إشارة إلى دعمه للملف المغربي لكأس العالم 2026.

ويرفع “عبيد” شعار التحدي عبر إطلاقه حملة بعنوان”ما يمكنش 2026″ حيث تعتمد الفكرة على جمع أكبر عدد من التوقيعات، التي بدأها مع النجم الكاميروني “صامويل إيتو” وعميد فريق برشلونة “إنييستا”، ويواصل مسيرته لحشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة لملف المغرب، وهو الحلم الذي سعت إلى تحقيقه المملكة منذ عشرات السنين، وكانت الأقرب إلى احتضان كأس العالم في 2010، لولا بعض التلاعبات التي كشف أمرها مع فضيحة “فساد الفيفا.”

ويواجه المغرب من أجل تنظيم كأس العالم، الترشيح الثلاثي لأمريكا وكندا والمكسيك، كما يحظى بدعم العديد من الدول العربية ونجوم كرة القدم العالمية.