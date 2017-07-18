ميشال فاضل فاجأ الجمهور بعرض موسيقي عالمي خرج عن المألوف

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اجتمع محبو الموسيقى الراقية في أمسية فنية فريدة اختتم بها المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل فعاليات مهرجانات جونية الدّولية للعام 2017 في إطار لبناني عالمي مميّز ونوعيّ حضره آلاف اللبنانيين والأجانب.

افتُتحت الأمسية بعرض مميّز من Quartet الذين قدّموا مجموعة رائعة من الأعمال التي أضفت رونقاً خاصاً على المكان قبيل إطلالة ميشال فاضل الذي وصل إلى مسرح المهرجان بطريقة مبتكرة ومختلفة حيث ظهر في السماء ثم نزل من الأعلى عن طريق رافعة وانطلق بعدها في جوّ راقص جمع بين الروح الكلاسيكية والشبابية العصرية.

عزف ميشال فاضل موسيقى جديدة ومختلفة عن تلك التي اعتاد الجمهور الاستماع إليها في حفلاته، فخرج عن المألوف وفاجأ الجميع بعرض موسيقي مميّز قدّم خلاله سبع مقطوعات موسيقية بتوزيع إلكتروني وبطريقة مبتكرة بمشاركة الـProducers طارق مجدلاني وسليمان دميان، كما خصّ الحضور بعدد من المفاجآت منها ريمكس لمجموعة من أغنيات قيصر الغناء العربي كاظم الساهر تضمنت أغنيتي “كتاب الحب” و”عيد العشاق”.

لم تقتصر مفاجآت ميشال فاضل ضمن حفله في “مهرجانات جونية الدّولية” عند هذا الحدّ وحسب، بل قدّم مقطوعة موسيقية جديدة بصوت الفنان الإيطالي الشهير ألسندرو سافينا الذي أطلّ على الجمهور عبر شاشة عملاقة اخترقت فضاء العرض.

وأبدع بعزف مقطوعة جديدة شاركت فيها الراقصة أميليا زيدان بلوحة صممت خصيصاً لها وبأغنية “على رواق” لـ معن ذكريا التي تحصد انتشاراً ملحوظاً منذ طرحها.

تماماً كما أداء ميشال فاضل الذي اتّسم بالحركة والديناميكية على المسرح واختلف عن كل العروض السابقة التي قدّمها في مسيرته الفنية، كان تفاعل الجمهور الذي اندمج في مناخ فني عالمي نادراً ما يحصل في المهرجانات العربية، فترك الحاضرون مقاعدهم واستسلموا للرقص والتصفيق الذي استمرّ حتى ساعات الصباح الأولى.

الحفل كان من تنظيم شركة “إيس” التي فازت بالتحدّي وقدّمت أجمل عروض صيف لبنان لهذا العام.