الموسيقي ميشال فاضل يحيي أمسيات استثنائية في مصر والسعودية

يحيي المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل أمسية استثنائية على مسرح “دار الأوبرا المصرية” وذلك ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربية” بدورته الـ26، لينتقل بعدها إلى المملكة العربية السعودية حيث سيحيي حفلين، وذلك ضمن إطار نشاطاته الفنية المتعددة.

من المقرر أن يحيي الفنان ميشال فاضل، حفلاً في دار الأوبرا المصرية مساء 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمشاركة “أوركسترا القاهرة السيمفوني” وأكثر من 80 عازفاً، حيث سيقدّم أجمل المقطوعات الموسيقية الخاصة به والتي ينتظرها منه الجمهور في كافة حفلاته.

ويسافر ميشال فاضل بعدها مباشرةً إلى المملكة العربية السعودية حيث سيحيي حفلين ضخمين في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” ينتظره فيهما الجمهور ومحبّيه هناك بشغف.

يُذكر أن ميشال فاضل يتابع العمل على عدد من المشاريع الفنيّة، منها خاصة به ومنها مع أهم نجوم الغناء في العالم العربي وأبرزهم جديد السيدة ماجدة الرومي وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر.