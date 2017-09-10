ميشال فاضل: لو لم أكن موسيقياً لكنت الآن عنصراً في الجيش

قدّم المؤلف الموسيقي ميشال فاضل حفل ختام مهرجان Beirut International Adha Festival، وكان ناجحاً بكافة المقاييس، حيث حضره أكثر من 2500 شخص، استمتعوا جميعاً بالأجواء على وقع أجمل مقطوعاته الموسيقية.

تميّز الحفل بتفاعل الحضور ومن الفئات العمرية كافّة مع عزف ميشال فاضل الذي أشعل أجواء العاصمة بيروت بأجمل معزوفاته الخاصة ومنها “ليالينا”، “كازابلانكا” إلى جانب مقطوعات لأغنيات عمالقة الفن أعاد توزيعها على طريقته ومنها “إنت عمري”، “بتونس بيك”، عندك بحرية با ريّس” وميدلي للراحل زكي ناصيف.

وكانت مفاجأة السهرة تقديم الفنان والموسيقي فؤاد فاضل والد ميشال فاضل أغنية أوبرا على المسرح فشاركه عزفاً، وكان للفنانة غريس أيانيان أشقر مشاركة غنائية مميّزة في الأمسية.

واختتم ميشال فاضل الحفل بأغنية “تعلى وتتعمّر يا دار” بتوزيعه الخاص.

وفي تحيّة منه للجيش اللبناني أكّد من على مسرح المهرجان أنه لو لم يكن موسيقياً لكان الآن عنصراً من عناصر الجيش اللبناني.

يُذكر أنّ ميشال فاضل يستعد لعدد من المشاريع الفنية المقبلة ومنها سلسلة حفلات يحييها بين لبنان والبلدان العربية الأخرى.