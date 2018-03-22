كسرت قاعدة الحذاء الأسود.. ميغان ماركل تنسق الحذاء البيج مع معظم أزيائها

يمكن القول أن نجمة هوليوود السابقة ميغان ماركل والأميرة البريطانية المستقبلية، كسرت قاعدة الموضة الشائعة والمتفق عليها بشكل تلقائي، حيث لم يعد الحذاء الأسود، الخيار الأول للمرأة من أجل تنسيقه مع مختلف الفساتين والألبسة التي ترتديها، على اعتبار أن ميغان أثبتت في مختلف إطلالاتها أن لون البيج أي النيود، وكذلك شكل الحذاء المروس من جهة الأمام يمكن تنسيقه مع مختلف ألوان الألبسة، وفوق ذلك هو كلاسيكي بلونه وبسيط في شكله ويشع بالأنوثة.

بالفعل في مختلف إطلالات ميغان ماركل عروس قصر بيكينغهام هذا العام، اتضح انها تختار الظهور بنفس الحذاء في عدة مناسبات من دون تغييره، وتحرص أن يكون بلون “بيج”، حيث تكسر بذلك قواعد الموضة الملكيّة، ولعل النجمة ميغان والأميرة المستقبلية، تفضل هذا اللون والشكل من الأحذية كونه يظهر الساق أطول وممشوقاً أكثر، على خلفية أن لون البيج أي النيود وشكل الحذاء المروّس من جهة الأمام يشع بالأنوثة والبساطة ويبدو كلاسكياً، ويتناسب مع مختلف ألوان وقصات الألبسة، علماً أن النجمة السابقة لهوليوود تفضل أن تكون ملابسها بالألوان الأساسية مثل الأسود والأبيض والرمادي، وإلى جانب الكحلي والبيج.

وتسقط بذلك قاعدة أن الحذاء الأسود هو الأساسي، ويحل محله الحذاء البيج أو النيود للحصول على إطلالة أنيقة، ولا حاجة للمرأة إلى الصندل وإنما يمكنها الاكتفاء بالحذاء المروس مع إضافة بعض الشرائط من ناحية الأمام.