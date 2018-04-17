ميغان ماركل تتبع نظاما غذائيا صحيا لكنها لا تتخلى عن المعكرونة والبطاطس المقلية.. !

أسابيع قليلة وتدخل ميغان ماركل نجمة هوليوود السابقة القفص الذهبي وفي نفس الوقت القصر الملكي البريطاني، لتصبح زوجة وأميرة، وفي هذا الوقت تتبع نظاما غذائيا صحيا، لأنها ستكون محط أنظار العالم بداية الصائفة المقبلة، لكن المدهش أن الأميرة المسقبلية لا تتخلى في وجباتها عن البطاطس المقلية والمعكرونة..! وفوق ذلك ترفض أن تتبع ريجيما غذائيا.

بالفعل النجمة ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري لديها قائمة من المأكولات المفضلة التي لا تستغني عنها، بالرغم من إتباعها لنظام غذائي صحي استعدادا لحفل زفافها المقرر شهر مايو المقبل، ولا يخفى أن ميغان تتمتع بقوام ممشوق وجسم رشيق منذ صباها، لكن هذا لا يمنعها من الإقبال على تناول البطاطا المقلية والآيس كريم من فترة لأخرى، غير أنها بالموازاة مع ذلك صارمة في إتباع نظام غذائي خاص بها يرتكز على الأطعمة النباتية المنخفضة السعرات الحرارية، لكنها غنية بالألياف.

وكشفت بهذا الخصوص معترفة:”.. أحاول أن أظل نباتية خلال الأسبوع ومن ثم أحظى بمزيد من المرونة مع ما أتناوله في عطلات نهاية الأسبوع.. كل شيء يتعلق بالتوازن، لا أحب أن أقول ريجيم، بل أسلوب حياة..”.

وتحدثت الأميرة المستقبلية عن قائمة المأكولات التي تجدها مثالية قائلة:” مزيج الفانيليا والتوت في وجبة الإفطار، وسلطة مع بعض جبن الماعز والقليل من الخبز لطعام الغداء ، ثم تناول المأكولات البحرية والمعكرونة في العشاء..”

وفيما يتعلق بولعها ببعض الأكلات أوضحت ميغان لتدهش الجميع: “..البطاطس المقلية؟ ..يمكنني تناول البطاطس المقلية طوال اليوم. أعشق المعكرونة. أحب الكربوهيدرات .. هل من أحد لا يحبّها؟!..”.