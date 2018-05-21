مفاجأة: ميغان ماركل متهمة بسرقة فستان الزفاف…. وصاحبة الفستان مصدومة

فجرت إحدى الصحف الأسترالية مفاجأة مدوية، عندما ذكرت في عددها الصادر بالأمس أن تصميم فستان الزفاف الملكي الذي اتشحت به ميغان ماركل مسروق ولم يصمم خصيصا لها.

وصرحت الصحيفة بأن هذا التصميم الذي شاهدناه جميعا عبر وسائل الاعلام هو نفس تصميم الفستان الذي ارتدته الأميرة ماري في حفل زفافها على ولي عهد الدنمارك عام 2004.

ونقلت الصحيفة على لسان الأميرة ماري والتي كانت حاضرة للزفاف الملكي يوم السبت الماضي قولها” بمجرد رؤيتي لميغان بجوار الأمير هاري في كنيسة سان جورج تذكرت الفستان على الفور”.

وهناك العديد من نقاط التشابه بين الفستانين، بل نكاد لا نلمح أي نقطة اختلاف على الاطلاق.

فقد لوحظ أن طول الطرحة هو نفسه في الفستانين، كما أن فتحة الصدر واحدة وتأخذ شكل القارب، وقد لوحظ أيضا أن الأكمام تأخذ نفس القصة ونفس الطول.

كما يتميز فستان ماركل بالاتساع الشديد من الأسفل مقارنة بأعلى الفستان، وهو نفس الأمر بالنسبة لفستان الأميرة ماري والذي ارتدته منذ 14 عاما.

هذا الأمر استنكرته مجلة “VOGUE” قائلة ” إذا كنا نتحدث عن زفافا ملكيا، وإذا كنا نتحدث عن واحدة من أشهر بيوت الأزياء في العالم مثل جيفنشي، فلا يجب القول بأن الأمر مجرد صدفة، ولا ينبغي أن يكون صدفة.”