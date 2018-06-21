ميغان ماركل محرومة من طبقها المفضل بسبب نظام العائلة الملكية..!

لا يمكن لزوجة الأمير هاري نجمة هوليوود السابقة ميغان مارك بعد زواجها، تناول طبقها المفضل المتمثل في المأكولات البحرية والمعكرونة، بسبب قواعد وبروتوكولات ملكية تسري على نظام تتبعه العائلة الملكية لا يمكن لأحد أن يخرقه، وتمنع المأكولات البحرية عن أفراد العائلة الملكية كإجراء وقائي، حتى لا يتعرض أحد للتسمم.

علما أنه قامت مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية استنادا إلى صحيفة “The Sun” بنقل العديد من الحقائق، من بينها أن التقاليد الملكية تفرض نظاما غذائيا صارما على أفراد العائلة الملكية، حيث كشف كبير الخدم في القصر الملكي البريطاني “غرانت هارولد”، حقيقة أنهم لا يقدمون الأطباق البحرية ضمن مختلف وجباتهم حتى لا يتسمم أحد، خاصة إذا كانوا في رحلة خارجية.

ومن بين المأكولات الممنوع تحضيرها في القصر الملكي ووفقا لأوامر أمير ويلز تشارلز، تم ذكر وجبة “فواغرا”، حيث أنها تحضر من كبد الإوز والبط الذي يتم إطعامه قسريا كميات كبيرة من العلف حتى يتضخم كبده، ويرفض هذا الطبق انطلاقا من طريقة تحضيره التي ينظر إليها بعين الريب وعدم الارتياح.

وأكيد أن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري القادمة الجديدة للقصر، ستتنازل عن أكلتها المفضلة، بل وتحرم من تناولها حتى لا تخرق القواعد الصارمة التي تسري على جميع أفراد العائلة الملكية، على خلفية أنها كانت قد أكدت في لقاء أجرته معها مجلة “The New Potato”، أن المأكولات البحرية تعد طبقها المفضل على العشاء، بينما أحسن وجبة عشاء بالنسبة لها تتمثل في طبق من المأكولات البحرية والمعكرونة.