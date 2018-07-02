ميلانيا ترامب تبتعد عن البوتوكس وتتناول سبع قطع فواكه لتتمتع بقوام رشيق وبشرة شبابة

تشد إطلالة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، الكثير من المعجبات بفضل تمتعها بقوام ممشوق بل ونحيل تماما مثل اللائي يمارسن الرياضة باستمرار، ورغم أنها في عمر ال47عاما، لكنها مازالت تحافظ على قدر كبير من جمالها وشبابها، بفضل أسلوب حياته الصحي ونظامها الغذائي الصحيح والمثير في نفس الوقت، لكن بعيد عن النظام الغذائي الصحي الصارم الذي يجعل من يمارسه يصاب بالاختناق والضيق.

لا يخفى أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، كانت في السابق عارضة أزياء، لذا يبدو أنه السر في تحكمها في تقنيات فعالة تجعلها تحافظ دوما على إطلالة نضرة تبتعد فيها عن الوزن الزائد..

تمارس سيدة أمريكا الأولى رياضة التنس وتمارس التمارين التي تبني العضلات وتضفي مرونة على الجسم، هذا ما يجعل هيئتها تبدو رياضية.

بالفعل النظام الغذائي الذي تتوخاه ميلانيا يعتمد على تناول يوميا 7 قطع من الفواكه المتنوعة، حتى تستمد منها الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويساعدها ذلك في الحفاظ على نضارة بشرتها وصحة ولمعان شعرها، ولا تتردد في تناول بعض المكملات الغذائية من أجل صحة شعرها وأظافرها، وفوق ذلك لا تستغني عن كوكتيل العصير الغني بالمغذيات أو الشوفان الغني بالألياف.

وفي إحدى التصريحات الإعلامية لميلانيا عام 2011، اعترفت بأنها تعتمد على هذا الأسلوب الغذائي قائلة:” أتناول الفيتامينات A و C و E للحفاظ على صحة بشرتي وشعري وأظافري”.

وتبتعد سيدة أمريكا الأولى عن حقن البوتوكس وترى أن شرب المياه والنوم كافيان ليمنحاها بشرة شابة ونضرة.

ولا تتخلى ميلانيا ترامب في هذا النّظام الغذائي عن بعض المأكولات التي تحبها، حيث تحدثت عن ذلك بصراحة: “..أنا أحب الشوكولاته والآيس كريم، وأتناولها بين وقت وآخر لأنه من الجيد أن تحقق ما تريد إذا شعرت بالرغبة الشديدة، طالما كان هناك توازن بين هذه الأشياء والأطعمة الصحية”.

علما أنها لا تتردد في تتناول قطعة من الشوكولاته الداكنة كوجبة خفيفة أو كوب من الكولا الدايت.