ميليسا تحصد أكثر من مليون مشاهدة بعد عودتها بـ”لوك” جديد

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لم ينقض أسبوع على إطلاق النجمة اللبنانية ميليسا لكليبها الجديد “أغلى من عيوني” عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وعبر محطات تلفزيونية لبنانية وعربية عدّة، ليحقق الكليب في أسبوعه الأول أكثر من مليون و100 ألف مشاهدة، لتكون عودة ميليسا بعد غياب، قوية ومحطّ اهتمام متابعيها الذين أثنوا على العمل.

في الكليب الذي أخرجه شريف ترحيني، تطل ميليسا بلوك جديد عليها ومختلف، واعتمدت اللون الأسود، الذي طغى على ملابسها أمام بياض الديكور، وقدّمت نفسها لأول مرة ماستعراضية محترفة، حيث خضعت لتدريبات رقص مكثّفة، جعلتها تقدّم لوحات راقصة تعبيرية مميزة.

الأغنية خليط بين الشرقي والغربي، تشبه أسلوب وشخصية ميليسا، وتحقق نجاحاً ملفتاً، حيث تعرض في المقاهي والمطاعم ويطلبها محبو السهر والموسيقى الصاخبة السريعة.