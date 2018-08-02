مي العيدان تؤكد زواج الهضبة ودينا الشربيني…. ومحامي عمرو دياب يرد

عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام أكدت الاعلامية الكويتية مي العيدان على خبر زواج الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، ونشرت العيدان صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني وعلقت قائلة “عمرو دياب ودينا الشربيني…. فكونا اعلنو انكم متزوجين وخلصونا بدل اللي يسوا واللي ما يسوى يتكلم”.

وقد كثرت الشائعات حول هذا الموضوع تحديدا في حياة عمرو دياب بصورة لم يسبق لها مثيل. بدوره حل أشرف عبد العزيز محامي الفنان عمرو دياب ضيفا على برنامج “حديث المساء” والذي يذاع على قناة mbc مصر.

وخلال اللقاء أكد عبد العزيز أن موكله لا يهتم بالرد على الشائعات، ولا يركز إلا على موهبته ونشاطه فقط، وهذا ما يجعله على القمة دائما. وأضاف عبد العزيز أن الهضبة يكسب ولاء جمهوره له بمزيد من الابداع في أعماله الفنية، ولذا تعشقه جميع الأعمار.