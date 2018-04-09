مي حريري تستعد لطرح “كتحكم في حياتي” باللهجة المغربية

تستعد الفنانة اللبنانية “مي حريري” لطرح جديدها باللهجة المغربية تحت عنوان “كتحكم في حياتي”، الأغنية من كلمات وألحان “زكرياء بيقشة” وتوزيع “حمزة الغازي”، كما يشاركها في أداء الأغنية الفنان “عادل العراقي.”

وستطرح الأغنية نهاية الأسبوع الجاري، على قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، وعبر مختلف الإذاعات المغربية والعربية، حيث كشفت “حريري” في تصريح لها، أنها سعيدة بما حققته الأغنية المغربية من نجاح اليوم.

واختارت “مي” أن يكون جديدها باللهجة المغربية “الخام” حيث حرصت على تقديم أغنية مغربية متكاملة لتكون أول هدية منها لجمهورها الكبير في المغرب، بعد أن سبق وغنت باللهجتين المصرية والخليجية إضافة إلى الباكستانية.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة “مي حريري” كان عبارة عن فيديو كليب أغنيتها التي صورت بإيطاليا، وحملت عنوان “داري”، وهي كلمات الشاعر “نبيل أبي عبدو”، ألحان “جان صليبا” و توزيع Behim Avmedoski Aka Bekito .