مي حريري تحقق حلمها في الغناء باللهجة المغربية

انضمت الفنانة اللبنانية “مي حريري” إلى لائحة الفنانين العرب الذين دخلوا تجربة الغناء باللهجة المغربية، حيث كشفت من خلال حسابها الشخصي على تطبيق “انستغرام”، عن هديتها للجمهور المغربي وكتبت: “انتظروا جديد النجمة مي حريري أغنية باللهجة المغربية الخام هدية للجمهور المغربي الحبيب.”

ومن المنتظر أن تطرح “حريري” أول أغنية لها باللهجة المغربية، قريباً، على شكل فيديو كليب أشرف على إخراجه “فادي حداد”، في حين الأغنية من كلمات وألحان المغربي “زكريا بيقشة”، وتوزيع “حمزة الغازي”، وكانت “مي” قد عبرت في تصريحات سابقة أنها تحلم بأداء اللون المغربي وتفضل أن تقدم أغنية مغربية خالصة لتهديها للمغرب قيادة وشعباً، كما أشارت إلى أنها تأخرت في الغناء باللهجة المغربية، وأن هذه الأغنية لن تكون الأولى أو الأخيرة بل هي على استعداد لتقديم أكثر من عمل مستقبلاً.

وكانت “مي حريري” قد أحيت حفلاً كبيراً بمناسبة أعياد الميلاد احتضنه أحد فنادق العاصمة السورية دمشق، وأدت خلاله مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.

يذكر أن آخر عمل طرحته “مي حريري”، كان بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، تحت عنوان “ما يشبهك في شي”، وهي أغنية من كلمات الشاعر “عبد الرحمان الشمري” وألحان وتوزيع “فايز السعيد.”