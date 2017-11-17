كشفت أسرارها العاطفية.. مي عز الدين تنفي ارتباطها وتقول لم يأت النصيب بعد

فتحت النجمة المصرية مي عز الدين قلبها وكشفت أسرار حياتها العاطفية، مثل تفاصيل فشل العديد من علاقاتها الغرامية التي لم تتوج بالزواج، معتبرة ذلك قسمة ونصيب، واعترفت بأنها كانت مرة واحدة فقط سبباً في فشل إحدى علاقاتها العاطفية، ومن المقرر أن تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل عنوان “رسايل”.

فقد كشفت الفنانة مي عز الدين مؤخراً من دبي، سبب فشل علاقاتها العاطفية، وعدم زواجها إلى يومنا هذا بالرغم من أنها ربطتها في السابق علاقة خطوبة، حيث أكدت تقول بصراحة كبيرة: “.. حالياً لا توجد أي علاقة عاطفية في حياتي.. لم يأت النصيب بعد.. وعلاقاتي لم تكن ناجحة..”.

وحول أسرار فشل علاقاتها الغرامية أوضحت مي قائلة: “..أنا لم أكن سبباً في فشل علاقاتي السابقة سوى مرة واحدة.. ولكن هذا هو النصيب.. عندما يريد الله سيحدث بإذن الله..”

يذكر أن مي عز الدين ستخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “رسايل”، الذي يقاسمها فيه البطولة الفنان أحمد حاتم، علماً أن قصة هذا العمل الفني كتبها محمد سليمان، بينما الإخراج أسند إلى إبراهيم فخر، ويعد هذا التعاون الثالث لهما، على اعتبار أنهما التقيا من قبل في “حالة عشق” و في مسلسل حمل عنوان”وعد”.