بلدة “نابولي الصغيرة” بإيطاليا تدفع المال لكل من يختار العيش فيها

لكل من يهتم بالعيش في إيطاليا يمكنه أن يتقاضى أجراً إذا اختار أن يقطن في بلدة جميلة تقع في منطقة بوليا جنوبي إيطاليا، ويطلق عليها لجمالها “نابولي الصغيرة”، وذكرت السلطات في المدينة على لسان عمدتها أنها ستدفع مبلغ مالي مغري للناس، مقابل الانتقال للعيش فيها، وجاءت هذه الدعوة بسبب تراجع عدد السكان القاطنين في نطاق حدودها.

كشف عمدة بلدة “كانديلا” بأنه اقترح حلاً وصفه بالعملي من أجل مواجهة مشكلة تراجع عدد سكان البلدة، حيث اعترف “نيكولا غاتا” في سياق متصل أن عدد السكان انخفض بشكل مخيف، على اعتبار أنه تراجع من 8 آلاف إلى 2700 شخص فقط.

وأعلن عن مفاجأة مذهلة تتمثل في تقديم البلدة نحو800 يورو للعزاب و1200 يورو للأزواج وما بين 1500 إلى 1800 يورو للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وأكثر من 2000 يورو للعائلات المكونة من 4 إلى 5 أشخاص والتي تختار العيش في هذه البلدة.

وتحدث العمدة نيكولا غاتا عن جهوده لإعادة الحركة لبلدته موضحاً في هذا المقام: “..أعمل كل يوم بشغف والتزام لإعادة كانديلا إلى بريقها التاريخي.. السياح يطلقون على هذه البلدة اسم نابولي الصغيرة..”.

وتحدث عن جمال المنطقة ليستقطب إليها السكان الجدد:”هدوء الغابات والتلال الخضراء يعم البلدة.. ولا تمتلئ الكنائس في البلدة سوى في مناسبات قليلة..”.

وبخصوص شروط الاستفادة من هذا العرض، فإنها تتمثل في إقامة الشخص أو الأسرة في كانديلا، وكذا استئجارهم منزلاً بها، وأن لا يقل أجرهم السنوي عن 7500 يورو.