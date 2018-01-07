ناتاشا توجّه رسالة شكر خاصّة عبر تويتير

وجهّت الفنانة ناتاشا مع بداية عام 2018 رسالة شكر إلى مَن كان سندًا لها منذ بداية مشوارها الفنّي الذي يعود إلى عام 2010.

جاء في نص الرسالة التي كتبتها ناتاشا على صفحتها الخاصة على موقع تويتر:”كل الشكر لكل من ساندني ودعمني خلال بداياتي الفنية من 2010 والشكر موصول لكم حبايبي المتابعين اللي بعتبركم رأس المال والشكر موصول لكل الصحفيين بالوطن العربي دون اسثناء لدورهم في إبراز كل أخباري وخطواتي الفنية، ويارب يكون عام 2018 عام نجاح وسلام علينا جميعا”.

يُذكر أن المغنية والممثلة ناتاشا نشأت في أسرة مكنتها من اكتشاف موهبتها باكراً، فسحرت مستمعيها بقدراتها الصوتية وهي في سن العاشرة.

سجلت أغنيتها الأولى”وازو الفينيق” بكلمات نبيل أبو عبدو وتلحين أبيها. أغنيتها الثانية كانت “شاغلني بالي” ما أعطى دعماً قوياً لحضورها على خشبات المسارح اللبنانية. الشهير ربيع بريد يلحن لها، واستمرت بكلمات نبيل أبو عبده.

وانشغل أبوها في مفاوضات طالت ثلاث أشهر ليتفق مع دياب متعب، المدير العام لشركة “إي إف دي” للانتاج، اتت ثماره ألبومها الأول سنة 2010، “ناتاشا 2010” الذي تألف من تسع أغاني، عبر شركة روتانا.

وقد شاركت في فيلم “السفارة في عمارة”، فهل ستعيد التفكير في التمثيل مرة أخرى؟