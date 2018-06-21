نادية المنصوري تحذر الرجل بـــ “مجنونة وأسويها”

طرحت الفنانة المغربية “نادية المنصوري” أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية تحت عنوان “مجنونة وأسويها”، وهي من كلمات “فهد التوم”، ألحان “بندر سعد”، توزيع “زيد ونديم”، ماسترينغ “محمد عصمت”.

وكشفت “نادية المنصوري” في حديثها لليقظة، أن الأغنية تتناول جانبا مهما من شخصية المرأة ، التي تعطي كل شيء عندما تحب، فهي حينها الكريمة الحنونة والصبورة والرفيقة المساندة للرجل، لكن عند الخيانة أو عدم التقدير، قد تثور إلى درجة الجنون غير مبالية بالعواقب.

مشيرة في حديثها إلى أن المرأة هي أساس الاستقرار في العلاقات الإنسانية عامة، وأن الرجل يتحمل كامل المسؤولية في الحفاظ على هذا المبدأ بتثبيته أو زعزعته .

اهتم بإطلالة “المنصوري” في جلسة تصوير هذه الأغنية، خبيرة التجميل المغربية “نعيمة بناني” بعدسة “حمزة الغازي” في حين الفيديو “محمود الحسن”، تحت إشراف فني من الفنان عادل عبد الله.