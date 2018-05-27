سيدة الاعمال الكويتية نادية سراب وأسرار النجاح

ضيفتنا شخصية متفردة منذ الصغر نشأت في أسرة تعشق العمل والنجاح ورغم صعوبة المجال الذي توارثته افراد العائلة لديها الا انه كان نقطة تحدي وانطلاق لها …. واصلوا قراءة السطور وتعرفوا على اسرار النجاح والتميز لدى سيدة الاعمال الكويتية ومدير عام شركة توب دوور ومدير عام مصنع جاسكو للأبواب “نادية سراب”

ضيفتنا الكريمة كيف ننمي انفسنا ونغير من شخصيتنا؟

اظن بان تغيير الشخصية يأتي عن طريق تجاربنا بالحياة، وردة فعلنا لها، وان كنا نريد ان ننمي انفسنا فيجب علينا تحديد اهدافنا بوضوح وان نكون ايجابيين دائما لاي نتائج، كما أنه لابد من التحلي بالثقة دائما بالنفس واننا سنصل الى ما نريد في نهاية الطريق.

هل الإرادة والتصميم طباع ام صفات يمكن اكتسابها؟ وهل لديك الارادة التي حققت بها احلامك؟

الارادة والتصميم تكون من طباع الشخص نفسه ومع مرور الوقت يمكن له ان ينميها وبعض الاشخاص يكتسبونها بالفعل مع الوقت بعد تعرضهم لظروف صعبة تتطلب منهم هذه الصفات والحمدلله بارادتي وتصميمي حققت جميع ما حلمت به.

في رايك الشخصي ما هي خطوات النجاح لكل امرأة شعرت بالفشل؟

لا يوجد شيء اسمه فشل بل يوجد شيء اسمه الاستسلام، فيجب على المرأة النهوض بعد كل محاولة لم تحقق بها ما تريد، والمحاولة من جديد، ولكن بتغيير خطواتها وطرق الوصول الى النجاح وسيكون الفشل غير موجود في قاموسها باذن الله.

باعتبار تجربتك الرائدة في مجال عمل مختلف كصناعة الابواب .. كيف ندير عملنا بنجاح؟

من خلال البحث الدائم عن تطورات المجال الذي نعمل به وتطوير وتجديد تفاصيل هذا العمل بضخ كل ما هو جديد وتنفيذه، ولهذا دور كبير في تقدم العمل ونجاحه بل وتفرده.

هل تشجعين النساء على العمل؟؟ وبالتحديد العمل الخاص وتأسيس مشروع؟

طبعا فاستقلال المرأة بعملها الخاص يساعدها على الابداع اكثر وتنفيذ ما تحب عمله وتقديم كل ما لديها من طاقات، وهذا يساعدها كثيرا على تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع الابناء فلا يؤثر على بيتها أو حياتها الخاصة.

ما الاعمال التي يمكن للمرأة النجاح فيها غير الطبخ؟

ربط المرأة بالطبخ في سؤالك وانه هو سبب نجاحها امر خاطئ وغير صحيح، لان هناك رجال تفوقوا على المرأة في مجال الطبخ، ويوجد الكثير منهم في الوطن العربي وهناك نساء لا تعرف الطبخ و لكنهن اثبتن نجاحهن في التدريس والهندسة والطب والاعمال الحرة وغيرها من المجالات المختلفة، لذا نصيحتي لكل سيدة بعدم اهمال نفسها وتحقيق احلامها وليكن البيت والابناء جزء مهما بحياتها ولكن ليس كلها فيجب عليها تخصيص وقت لنفسها وتطوير كل ما تحب عمله والاعتماد على النفس بكل امور الحياة.