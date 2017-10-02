المغربية نادية كوندا تحصد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي

نالت المغربية “نادية كوندا” جائزة أفضل دور نسائي عن دورها في فيلم “Volubilis” (وليلي) لمخرجه المغربي “فوزي بنسعيدي”، وهو الفيلم الذي نافس ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، بينما عادت جائزة أفضل دور رجالي للإسباني “دانيل خيمينس كاتشو” عن دوره في فيلم “زاما.”

وبدا على “كوندا” التأثر لحظة صعودها لاستلام جائزتها، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة بأول جائزة تحصل عليها خلال مسارها الفني، الذي انطلق بشكل مثير من خلال فيلمها “عاشقة الريف” مع المخرجة المغربية “نرجس النجار” والذي كان قد واجه انتقادات كبيرة، بسبب جرأته الزائدة والذي كان أول تعارف بين الجمهور المغربي والممثلة “نادية كوندا”، وقد اعتبرت نادية جائزة مهرجان الجونة أنها ستكون حافزاً لها لمزيد من العطاء التي تحرص أن يكون متميزاً وذا إضافة للسينما المغربية محلياً ودولياً.

وكان فيلم “وليلي” قد عرض لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال مهرجان الجونة السينمائي، ويروي حكاية عشيقين تجمعهما قصة حب جارفة، يحلمان بالزواج والعيش سوياً، قبل أن تتطور أحلامها إلى أحداث مأساوية.

الفيلم بطولة “نادية كوندا”، “محسن مالزي”، وتأليف وإخراج “فوزي بن سعيدي.”