اللبنانية نادين لبكي تفتك جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان كان

افتكت المخرجة اللبنانية نادين لبكي جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 71، عن فيلمها “كفرناحوم” حيث تألقت كثيرا خاصة بعد أن استمر الحضور في التصفيق للفيلم لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لفرط اعجابهم به، وبدورها لم تتردد لبكي في إطلاق زغرودة لبنانية عالية، تعبيرا عن فرحتها الكبيرة بهذا التألق الأول من نوعه في مسارها الفني.

صنعت المخرجة اللبنانية نادين لبكي أجواء رائعة، بعد لفت فيلمها الذي يحمل عنوان “كفرناحوم” الأنظار وجذب الاهتمام ونال الإعجاب الكبير في مهرجان كان، ومما زاد الأجواء حرارة تفاعلها مع التتويج وإطلاقها لزغرودة لبنانية من شدة فرحتها ولتحتفل بهذا النجاح على طريقتها الخاصة، علما أن فيلم “كفر ناحوم”، يتناول قصة طفل يعيش في أحد أحياء بيروت الفقيرة، ويسعى بكل الطرق من أجل منع تزويج شقيقته الصغرى التي بلغت سن الزواج، لكنه لم يتمكن من ذلك، وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الطفل والحياة القاسية التي يتخبط فيها يقرر متابعة والديه على مستوى القضاء.

وإلى جانب تتويج الفيلم اللبناني بجائزة التحكيم الخاصة، نجح كذلك الفيلم المصري الذي يحمل عنوان “يوم الدين” في الظفر بجائزة Francois chalais، للمخرج أبو بكر شوقي، حيث شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورة عام 2018، ويذكر أن مصر لم تشارك في مسابقة مهرجان كان منذ نحو ست سنوات كاملة.