نادين نجيم تخلت عن تيّم حسن لتعود إلى عابد فهد وتكمل ” الطريق” معه

تعقد شركة “صبّاح للإعلام” جلسات عمل مُكثّفة لوضع الخطوط العريضة لإنتاجاتها الدراميّة المُقبلة.

وبعد أن أعلنت الشركة في بيان سابق عن خوضها السباق الرمضانيّ للعام 2018 من خلال مُسلسلين، أوّلهما الجزء الثاني من مُسلسل “الهيبة ” مع النجم تيم حسن، أما المسلسل الثاني فقد بدأت معالمه تتضّح، حيث قرّرت شركة “صبّاح للإعلام” أن تجمع مرّة جديدة بين النجمة نادين نجيم والنجم عابد فهد بعد أن أنتجت لهما في رمضان 2014 مُسلسل “لو” الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية.

يُذكر أنّ العمل الجديد سيحمل اسم “طريق” قصّة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار الكاتبة ريم حنّا وإخراج الليث حجّو.

وبهذا تتخلى نديم عن تيّم وتعود إلى رفيقها الأول عابد لصالح نفس الشركة وهي الصباح وليس مفهوماً حتى الآن لماذا ارتأت الشركة عدم تكملة نادين الجزء الثاني للهيبة واختيارها بطلة لمسلسلها الجديد الآخر “طريق” إلى جانب عابد فهد؟

أم أن هذا كان رضوخاً من الشركة لرغبة النجمة نادين؟ لا زالت التكهنات كثيرة حول هذا الموضوع.