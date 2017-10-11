نادين نجيم: سنلتقي أنا وتيم حسن في أعمال أخرى!

أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم ضيفة في الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج “منّا وجرّ” الذي يُعرض على شاشة الـ”ام تي في”، ووجهت عبر حسابها على انستغرام اليوم، تحية شكر من القلب للقلب لكل من تابع الحلقة التلفزيونية التي أطلّت فيها البارحة قائلة “انشاءالله تكونوا استمتعتوا…”، وأنها بانتظار محبيها في 15 أكتوبر في مول دبي.

وخلال حلقة مساء أمس، تحدثت نجيم في شتى المواضيع الشخصية، والفنية والاجتماعية. معلنة أنها تحاول إخفاء طيبة قلبها عن الآخرين، وتحدثت عن أشخاص خيّبوا ظنّها في المهنة، حيث قد يقفون إلى جانبها عندما يكونون بحاجة اليها، ويتخلون عنها عندما لا يعد لديهم مصلحة لديها.

وتحدثت نجيم عن إنجازاتها المهمّة في عام 2017، وهي: مسلسل “الهيبة”، وتعاونها مع دار مجوهرات بولغاري، ومكياج فور ايفر، وعدسات “بيلا” اللاصقة .مشيرة إلى أنها لا تسعى لتكون الأعلى أجراً، ولا تسأل عما تقاضى غيرها في أي عمل.

وقالت أنها سعيدة لترشحها لجائزة أفضل ممثلة في كوريا الجنوبية عن مسلسل “سمرا” الذي تكون فيه فتاة بدوية.

أما عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من “الهيبة “، فقالت أنها غير نادمة، ونفت وجود مشاكل بينها وبين الممثل تيم حسن، وأنَّ رفضها المشاركة في الجزء الثاني، هو عدم وجود بطولة نسائية تليق بها وبمكانتها.

ورداً على سؤال ما إذا كان تيم حسن خسر وعابد فهد ربح، أجابت: “إذا كان تيم يحبّني جدًّا يمكننا أن نقول ذلك”… ” ما حدا خسر حدا. يجب أن نأخذ إجازة أنا وتيم، وربما نعود ونلتقي في أعمال أخرى”.

وأكدت أن هناك من يحاول دائمًا أن يشوش عليها، كونها فنانة ناجحة. وعن أدوارها السابقة قالت: “أقدّم دائماً ما يشبهني، وكما أرى الشخصية، وهذا ما سيحصل أيضاً في مسلسل طريق”.

وأشارت إلى أنها لم تعد تدلي بآرائها على تويتر كي لا يتم تفسيرها على نحو خاطىء من قبل البعض.

وحول الأمور الاجتماعية، تحدثت عن العقوبة التي تطالب فيها في حق المُغتصب، والتي تكون بإلغاء بعض المواد في القانون، والسجن على الأقل 15 عاماً. وطالبت بأن تكون المساواة بين المرأة والرجل بالعدل بينهما على الصعيد الاجتماعي أي في فرص العمل، والأجور، والميراث والقوانين”!

ورداً على سؤال “من أثار ضجة أكثر أنت أم مايا دياب في صور البانيو؟”، قالت: “لا أعرف. هي عملت ضجة في السنة التي تصورت فيها، وأنا هذه السنة”.

وعندما وجه إليها السؤال ” من غار أكثر زوجك أم وفاء الكيلاني؟” أجابت: “زوجها لا يغار. وأكيد وفاء ما غارت. أنا لا أعرفها ولا يمكن أن أحكم عليها”.

وأكدت أنها ترغب بتكرار تجربة التمثيل مع الممثل يوسف الخال، وهي التي مثلت معه أكثر مسلسلين ناجحين جداً، هما: “تشيللو”، و”لو”.