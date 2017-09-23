نادين نسيب نجيم تدخل تحدياً صعباً أمام نجلاء فتحي

بعد أن أكدت عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل الهيبة، تدخل الفنانة “نادين نسيب نجيم” في تحدي كبير بعد قبولها المشاركة إلى جانب الفنان “عابد فهد” بمسلسل “طريق” وهو مأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان “الشريدة” للكاتب والأديب “نجيب محفوظ” سبق وأن قدمت كفيلم سينمائي منذ 37 سنة، وقام ببطولته آنذاك النجمين “نجلاء فتحي” و”محمود ياسين” و”نبيلة عبيد” وأخرجه “أشرف فهمي.”

وقالت “نادين” في تصريح صحفي، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل “طريق” إلى جانب النجم السوري ” عابد فهد” الذي يقد الدور الذي لعبه “محمود ياسين” في الفيلم، كما كشفت أنها من أشد المعجبات بالنجمة “نجلاء فتحي” وشاهدت دورها بالفيلم حيث قدمته غاية في الإتقان، مما يجعلها متحمسة لتقديمه بطريقتها.

وسيشرع في تصوير العمل ابتداء من شهر يناير من السنة المقبلة (2018)، تحت إدارة المخرج السوري “الليث حجو”، وهو ثاني عمل سيجمع “عابد” بالفنانة “نادين نجيم” بعد مسلسل لو، ومن المنتظر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وستقوم “نادين نجيم” بدور “ليلى” وهي محامية ناجحة، تتزوج من المقاول الأمي الثرى “فتحي”، حيث الاختلاف كبير بين مستواهما الفكري والثقافي، بالرغم من أنها من أسرة فقيرة، لكن وضعها الثقافي يجعلها تتعالى عليه، قبل أن يتعرف على سيدة أخرى “سوسن” وتكتشف الخيانة، لتتوالى الأحداث.