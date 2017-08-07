لطموحها بالحصول على البطولة المطلقة……نادين نسيب نجيم تقوم ب “جريمة حب” وتتخلى عن “الهيبة”

يبدو أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تبحث في مشروع مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “جريمة حب” عن البطولة المطلقة. بدليل تخليها عن التعاقد على الجزء الثاني من مسلسل الهيبة الجماهيري الناجح الذي لعبت دور البطولة فيه إلى جانب النجم تيم حسن.

وتأتي هذه التخمينات والشكوك، بعد نفيها القطعي أن يكون بعض النجوم العرب قد رشحوا لمقاسمتها دور البطولة في مسلسلها الجديد على غرار الفنان التونسي ظافر العابدين والسوري قصي خولي، واعتبرتها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

فقد نفت نادين نسيب نجيب أن تقوم أي فنانة عربية بتعويضها في تقمص شخصية عليا في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2018، وأكدت أن دور عليا قد انتهى في قصة المسلسل، علماً أنه تم مؤخراً تسريب خبراً من محيط الفريق الذي شارك في إنجاز هذا العمل الفني، مفاده أن عليا بطلة قصة المسلسل سيعلن عن وفاتها خلال بداية الحلقة الأولى من الجزء الثاني، ووعدت نادين أن تكون في مقدمة المتابعين لهذا المسلسل العربي الدرامي.

بعد النجاح المتواصل للنجمة اللبنانية الشابة ومع كل مسلسل لها تؤكد عن موهبتها وحضورها القوي، فيبدو حان الوقت لتجرب نادين دور البطولة المطلقة الذي يعد حلم كل فنان حقق نجاحاً في مساره الفني.

يذكر أن مسلسل “الهيبة” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، وجاءت نسبة متابعته عالية، مما شجع شركة الإنتاج على التفكير في طرح جزء ثاني، وستبقى أحداث قصة هذا المسلسل تحمل عامل التشويق، حيث جذب عنصر الإثارة في أحداث الجزء الأول والاهتمام والمتابعة، حيث سلط الضوء على حياة امرأة اسمها عليا تعيش مع زوجها وابنها في بلد أوروبي، وعندما توفى الزوج اضطرت للعودة إلى لبنان، من أجل دفنه في بلدته الحدودية الواقعة بين لبنان وسوريا، هنا تبدأ الأحداث تتصاعد وتعترض طريقها مشكلة عائلة زوجها، التي تحاول أخذ ابنها وتشترط عليها الزواج من أخ زوجها الراحل “جبل” حتى تبقى إلى جانب طفلها، والمصيبة أنها تكتشف أن زوجها وعائلته تهرب السلاح وتتاجر به، ويشارك في البطولة كل من النجم السوري تيم حسن والقديرة منى واصف، إلى جانب كل من أويس مخللاتي و عبدو شاهين وكارلا بطرس.