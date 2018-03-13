نادين نسيب نجيم وعابد فهد يتزوجان رغم الفوارق بينهما

يلتقي الثنائي نادين نسيب نجيم والنجم السوري عابد فهد في مسلسل درامي رمضاني جديد لعام 2018، مقتبسة قصته من إحدى روائع الروائي المصري الكبير المتوج بنوبل نجيب محفوظ، علماً أن هذا العمل الفني يختلف كثيراً عن فيلم “الشريدة” الذي تقمصت بطولته النجمة “نجلاء فتحي”، لأن المنتج حرص أن يكون للقصة مسحة معاصرة وتفاصيل مستحدثة، إلى جانب أحداث درامية مثيرة، لذا يراهن عليه كثيراً ليتألق في السباق الرمضاني المقبل.

تربط بين عابد فهد ونادين نسيب نجيم قصة حب، بعد تلك التي قدماها في المسلسل الدرامي “لو”، حيث انتهت المخرجة رشا شربتجي من تصوير نصف مشاهد هذا المسلسل، وتحرص على تكثيف ساعات التصوير، حتى يكون جاهزاً للموسم الرمضاني المقبل، و كان الصباح منتج هذا المسلسل قد كشف أن هذا العمل الدرامي يسلط الضوء على قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، ينتميان إلى طبقتين مختلفتين أي فكرياً واجتماعياً لكنهما يتزوجان وبعد ذلك تتطور أحداث المسلسل تحدث العديد من المفاجآت.

وقد أسند السيناريو والحوار لقصة نجيب محفوظ السيناريست سلام الكسيري، والمسلسل إخراج القديرة رشا شربتجي، وكانت نادين نجيم قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “الهيبة” مع الفنان تيم حسن ولن تشارك في الجزء الثاني.