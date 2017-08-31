ناصر الوليد : نادي تكاتف الصيفي نجح في غرس قيمة العطاء في نفوس الأطفال

تحت شعار” صيفك معانا له معنى ” أقام فريق تكاتف التطوعي نادياً تربوياً تطوعياً غير ربحي، يهدف لبناء جيل متكاتف محب للعطاء مُدرك للنعم عن طريق غرس قيم جديدة ومفاهيم التطوع في نفوس الأطفال.

امتد هذا النادي على فترتين تم من خلالهما استقبال أكثر من 60 طفل لتحقيق عدة أهداف أهمها تعزيز التكاتف الاجتماعي بين شرائح المجتمع عن طريق دمج فئة الأطفال الأيتام والأطفال الصم والبكم مع رفاقهم.

وقال ناصر الوليد رئيس الفريق: أن الفريق حرص على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية في نفوس الأطفال من خلال برامج تربوية هادفة ومشوقة وبعض البرامج الترفيهية والمليئة بالقيم الأخلاقية، كالتعاون، العمل المشترك، قيم العطاء، تقدير الأخرين، واحترام جميع فئات المجتمع.

وقد تم العمل على إشراك الأطفال في أنشطة الفريق ليكونوا قد طبقوا الأعمال التطوعية بأنفسهم ويكون تأثيرها واضح ومجدي.

فقاموا بشراء وجبات غذائية وتجهيزها لتقديمها لعمال النظافة. كما تم تجهيز هدايا ورسائل للمرضى لتقديمها لهم لمعرفة حقوق المريض علينا، ثم قاموا بزيارة الأطفال والكبار في مستشفى الرازي لتقديم الهدايا لهم والدعاء لهم، وغيرها من حلقات المناقشة والمسابقات الترفيهية لترسيخ مفاهيم وقيم التطوع. كان لهذا العمل الأثر الواضح على كل من الأطفال وأسرهم، وأطفال الصم والبكم، والأطفال الأيتام، المرضى في المستشفيات وأولياء أمورهم، عمال النظافة، و كل من تطوع وشارك في هذا العمل.