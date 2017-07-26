نانسي عجرم تتربع على الصدارة في أكبر متاجر الوطن العربي

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تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تحقيق المزيد من النجاح الباهر في الساحة الفنية، مثبتة بأنها صاحبة صوت رائع وموهبة كبيرة وموفقة في جميع خيارتها، بعد أن تصدر ألبومها الأخير الذي يحمل عنوان “حاسة بيك”، المرتبة الأولى في مراكز الـVirgin Megastore في مختلف الدول العربية، ونذكر من بينها مصر والكويت و الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب وما إلى غير ذلك من الدول، ووصف هذا النجاح لهذه النجمة الشابة بالسابقة الفريدة من نوعها في عالم الألبومات الغنائية العربية.

فقد اكتسحت نانسي عجرم مؤخراً بطريقة مذهلة، صدارة أكبر المتاجر في الوطن العربي، وصار ألبومها الأخير “حاسة بيك”، الأكثر طلباً من الجمهور، وقبل ذلك احتل هذا الألبوم الجديد المرتبة الأولى في مراكز الـVirgin Megastore في مختلف الدول العربية

أما بخصوص هذا الألبوم الجديد الذي طرحته نانسي عجرم مؤخراً وسحر ذوق الجمهور، فإنه يضم نحو١٤ أغنية حرصت الفنانة أن يكون منوعاً، ومن بين باقة الأغاني الجديدة نجد أغنية تحمل عنوان “حاسة بيك”، التي اختارتها لتكون عنوان الألبوم إلى جانب “حلم البنات” و “ظبطت وخطت” و “قلبي بيسأل عيني” و “كيفك بالحب”، بالإضافة إلى أغنية “الحب زي الوتر” و “مش إنت” و “خراب بيوت” و “خمسة فرفشة”، وتضمن هذا الألبوم كذلك أغنية “روح يا شاطر” و”أي حب وأي غيرة” و “بالصدفة” و “ومعاك” و”عم بتعلق فيك”.