بالصور: نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها باللون الأبيض

في أجواء عائلية احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ميلا في حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

رتبت نانسي عجرم للاحتفال في حديقة منزلها، حيث نشرت صور الترتيبات قبل موعد الحفل بساعات قليلة. ولوحظ من خلال الصور غلبة اللون الأبيض على تفاصيل الحفل.

فقد ارتدت الابنة ميلا المحتفى بها فستان رقيقا باللون الأبيض مع وضع تاج على رأسها مصنوع أيضا من الورود البيضاء، نفس الأمر كذلك تكرر مع طفلتها الثانية إيلا والتي أطلت بفستانها الأبيض هي الأخرى.

ولم تكن إطلالة الفنانة نانسي عجرم مختلفة عن بناتها، فقد ارتدت فستانا جذابا بسيطا بنفس اللون، وقد كان هناك حضورا طاغيا للون الأبيض من خلال الديكورات الخاصة بالحفل، إضافة الى كعكة عيد الميلاد والتي أتت باللون الأبيض، مع إضافة لمسات من الفضي.