نانسي عجرم تمثل في الفيلم الكرتوني للأطفال “فتيات القوة”

لأول مرة تخوض النجمة اللبنانية نانسي عجرم تجربة دبلجة فيلم كرتون يحمل عنوان “فتيات القوة”، وسيسند صوتها إلى أحد شخصيات هذا الفيلم الموجه للأطفال، علماً أن هذا الخيار الذي فاجأ جمهور نانسي ليس غريباً، كونها قريبة جداً من عالم الصغار، بعد أن غنت لهم بل خصصت ألبوماً كاملاً للأطفال، ولديها بنتين وفوق ذلك أشرفت مرتين على اختيار مواهب “ذا فويس كيدز”.

قامت الفنانة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم بإخبار جمهورها بخصوص انضمامها إلى الفريق الذي سيدبلج بصوته فيلم كرتون جديد يحمل عنوان “فتيات القوة”، حيث نشرت فيديو على موقع “انستغرام”، وأكدت فيه بشكل رسمي أنها سوف تضع صوتها على إحدى شخصيات سلسلة الكرتون الشهيرة “فتيات القوة Power Puff Girls”، وعلقت على ذلك بحرارة قائلة: “.. احضروا الحلقات الجديدة من فتيات القوة على كرتون نتورك..” ومن المنتظر أن يتم بث الحلقات الجديدة من السلسلة الشهيرة “فتيات القوة” على “كارتون نتورك” بتاريخ 9 نوفمبر القادم.

يذكر أن نانسي عجرم في كل عمل فني تقدمه تحقق نجاحاً جديداً، ولأنها تعرف جيداً كيف تختار أعمالها التي تحظى بمتابعة عالية جمهورها العربي، ولعل خصوصية صوتها العذب سيجد مكاناً له في عالم الدبلجة.. فهل ستكون ل”نانسي عجرم” تجارب أخرى في مجال الدبلجة ولن تقتصر تجربتها على فتيات القوة؟