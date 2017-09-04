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نانسي عجرم تحيي ليلة استثنائية في مهرجان “صندوق الدنيا”

بقلم ريما لمع

سبتمبر ٤ ,٢٠١٧

افتتحت جميعة إيناس أبو عياش الخيرية، وللعام الثاني على التوالي، مهرجان “صندوق الدنيا” في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وذلك برعاية تيمور جنبلاط وبالتنسيق مع بلدية بعقلين، وبالتعاون مع اتحاد بلديات الشوف في جبل لبنان.

وقد حلّت النجمة نانسي عجرم في اليوم الثاني من المهرجان ضيفة محببة فغنّت أجمل الأغاني وخطفت قلوب الكبار كما الصغار الذين توافدوا من كافة المناطق اللبنانية، فغنّوا معها ورقصوا وشاركوها فرحة العيد.

وقد ظهرت نانسي بفستان سهرة “كورسيه” مزوّد بوردة كبيرة عند الكتف، وطويل باللون البيج، واختارت لشعرها تسريحة ناعمة ومكياجاً بسيطاً يُظهر جمالها وينسجم مع المناسبة.

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