نبيل شعيل وأحلام في أوبيريت من إنتاج كويتي مهداة لملك المغرب

تتواصل بالمغرب الاحتفالات بالذكرى الــ 19 لجلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، واختار المنتج والشاعر الغنائي الكويتي “مصعب العنزي” المناسبة لطرح أول أوبيريت وطنية عربية مهداة لملك المغرب بمشاركة 6 فنانين عرب: “أحلام” (الإمارات)، “ديانا كرزون” ( الأردن)، “نبيل شعيل” ( الكويت)، “رابح صقر” (السعودية)، “فهد الكبيسي” (قطر)، و”أحمد الجميري” من البحرين.

الأوبيريت التي طرحت تحت عنوان “شمس الحضارات”، هي من كلمات الشاعر الغنائي الكويتي “مصعب العنزي”، لحن المغربي “رضوان الديري” وتوزيع التونسي “عصام الشرايطي”، وعرفت مشاركة استثنائية للفنان السعودي “رابح صقر” حيث لأول مرة ‏يغني ‏لقائد عربي غير قائد بلاده، كما أكدت مصادر اليقظة أن جل الفنانين تجاوبوا مع عرض المنتج الكويتي الذي أشرف على تنفيذ العمل برعاية من الأمير مولاي إسماعيل ابن عم العاهل المغربي.

“مصعب العنزي” أكد في حديثه لليقظة، أن العمل الوطني الذي قدمه إهداء للمغرب ملكا وشعبا، كان أيضا رسالة من الفنانين للتعبير عن مدى عشقهم للمغرب والتأكيد على قيمة المملكة والملك في قلوب الشعوب العربية، كما اعتبر أن إنجاز العمل كان بكثير من الاحترافية خاصة بالتنسيق مع المايسترو التونسي “عصام الشرايطي” الذي اتفق وإياه على اعتماد آلات حية في عملية توزيع الأوبريت حيث تم التسجيل في عاصمة التشيك وبعض المدن الأمريكية، وتجاوز عدد العازفين 120 عازفا.