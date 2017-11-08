بعد خلاف دام 18 عاماً… نبيل شعيل وخالد المريخي يجتمعان في عمل جديد

يعود الثلاثي الشاعر السعودي خالد المريخي والفنان الكويتي نبيل شعيل والملحن مشعل العروج إلى العمل معاً من جديد، وذلك بعد خلافات عديدة دامت نحو 18 عاماً.

حيث تمَّ تجهيز أغنية ووضع صوت نبيل شعيل عليها، من ألحان العروج، بين الكويت والقاهرة، تحمل بين طياتها فكرة غنائية جديدة، ولحناً متميزاً بعد النجاح الكبير الذي تحقق في آخر تعاون جمعهم معاً في أغنية “راحت وقالت” التي طرحت في السابق وتحديداً أواخر التسعينيات، وبذلك يعود الثنائي الفني إلى التحالف من جديد.

وأكد الشاعر المريخي أنه لا يوجد أي خلاف في الوقت الحالي بينه وبين نبيل شعيل، قائلاً: “الفنان نبيل شعيل فنان نقي القلب، وقد تجاوزنا جميع الخلافات السابقة التي تناقلها الإعلام بشكل كبير، الاّ أننا كنا على اتصال دائم لأننا في الأساس أخوة ويجمعنا الفن والكلمة والنجاح”، وأضاف: “الحياة لا تستحق هذا التشنج، والأمور طيبة وسيجمعنا عمل جديد من ألحان المبدع صاحب النجاحات الكبيرة الفنان مشعل العروج”.

سيتم طرح الأغنية الجديدة من خلال ألبوم الفنان نبيل شعيل المقبل، أو بشكل أغنية منفردة، حيث سيتم تحديد الوقت بعد الإنتهاء كلياً من تجهيزها وعمل المكس النهائي.