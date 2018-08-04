نبيل شعيل يرتل القرآن الكريم و”الفانز” يثني على صوته

توجه مؤخرا النجم الكويتي نبيل شعيل إلى ترتيل القرآن الكريم بصوته الرخم، وهذا ما جعل “الفانز” يغتبط كثيرا ويبدي إعجابه بصوت الفنان، وجاء ذلك على خلفية مشاركة القارئ الشيخ مشاري العفاسي متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، بفيديو له برفقة الفنان نبيل شعيل عندما كان يسجل آيات قرآنية من داخل الأستوديو.

عكف المطرب الكويتي نبيل شعيل، على تسجيل القرآن الكريم بصوته، حيث حرص على ترتيل سورتي “الفاتحة” و”الرحمن”، وعقب نشر مقطع من الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تدفقت التعليقات من متابعيه الذين أبدو إعجابهم الكبير بصوته الرخم، وفوق ذلك استحسنوا توجه الفنان من الغناء إلى ترتيل القرآن الكريم ونجاحه في هذه الخطوة.

وكان قد سبق نبيل شعيل في ترتيل القرآن الكريم العديد من الفنانين ونجوم الوطن العربي، في صدارتهم الراحلة أم كلثوم، والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وإلى جانب الفنانة وردة الجزائرية، التي رتلت بعض الآيات من سورة “آل عمران” في فيلم يحمل عنوان “ألمظ وعبده الحامولي”، ومن النجوم الذين رتلوا القرآن نذكر علي الحجار وحسين الجسمي، الذي سجل القرآن الكريم كاملا بصوته قبل احترافه الغناء، وبالإضافة إلى النجم الفلسطيني الشاب محمد عساف والفنان أحمد سعد.

والجدير بالإشارة فإن نبيل شعيل يملك خامة صوتية متميزة، تسمح له بتغيير طبقة صوته خلال الغناء، ويعد من المطربين الخليجين الأوائل الذين يعود لهم الفضل في التعريف بالأغنية الخليجية، وفوق ذلك غنى بالعديد من اللهجات، من بينها المصرية واللبنانية والمغربية، واشتهر في البداية بأغنيته تحمل عنوان “سكة سفر” وأدى “أنا ماأنساك” و”الله يا خوفي لعبة الأيام” و طرح “صباح الخير يا مدلل” التي اشتهرت كثيرا في الجزائر وعشقها الجزائريون ورددوها عن ظهر قلب، ولديه إلى جانب أغنية “ما أروعك” و “منساك” و “كذبوا” و “دلوعه” و “جاني” و ما إلى غير ذلك.