نبيل شعيل يغني لأول مرة في السعودية

سيكون الجمهور السعودي على موعد ليستمتع بحفل فني يحييه لأول مرة الفنان الكويتي نبيل شعيل شهر ديسمبر المقبل، في إطار البرنامج المعد له في المملكة العربية السعودية لإقامة سلسلة من الحفلات الفنية، طيلة شهري نوفمبر وديسمبر حيث تقرر إقامتها في بعض المدن السعودية، و بمشاركة العديد من نجوم الفن في منطقة الخليج العربي.

بالفعل سيتواجد بلبل الخليج نبيل شعيل في السعودية، ولأول مرة سيغني لجمهوره أجمل ما أدى من باقات أغانيه الجميلة سواء القديمة منها أو الجديدة، ويعكف شعيل على تحضير كل كبيرة وصغيرة، من أجل أن يكون على أتم الاستعداد يوم 28 ديسمبر المقبل بجدة، موعد الحفل الفني الذي من المقرر أن يشاركه في إحيائه النجم السعودي رابح صقر.

ووقع الاختيار على النجم الخليجي والكويتي نبيل شعيل في إطار سلسلة الحفلات الفنية التي تم التحضير لإحيائها عبر ثلاث مدن سعودية طيلة شهري نوفمبر وديسمبر، علماً أن الدعوة وجهت إلى العديد من نجوم الخليج العربي، ونذكر من بينهم كل من محمد عبده وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر، وإلى جانب كل من طلال سلامة وخالد عبد الرحمن.