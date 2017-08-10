نجاة مي الحريري من محاولة انتحار فاشلة

يبدو أن عبارة “من الحب ما قتل” تنطبق كثيرا ًعلى الفنانة اللبنانية مي الحريري، التي حاولت الانتحار مؤخراً، بسبب أزمة عاطفية مرت بها، حيث خانها حبيبها وأدخلها في دوامة حادة من الكآبة والحزن، جعلتها تحاول إنهاء حياتها للأبد، لكن تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى وأجريت لها الإسعافات الأولية التي أبعدت عنها الخطر.

فقد نجت الفنانة اللبنانية مي من الموت بعد محاولة انتحار فاشلة قامت بها، وتناقلت هذا الخبر بعض المواقع الفنية اللبنانية، مثل موقع قناة “OTV” اللبنانية استناداً إلى مصادر خاصة ، كشفت أن مي حاولت الانتحار بسبب معاناتها من أزمة عاطفية حادة، بعد أن صدمت بخيانة حبيبها لها، ولم تتسرب أي أخبار عن الطريقة التي حاولت الفنانة الانتحار بها، وبعد النجاح في إسعافها ترقد حالياً في المستشفى إلى غاية تماثلها إلى الشفاء، ومازال أقارب الفنانة يفضلون الصمت بعد وقوع هذه الحادثة المؤلمة.

وهناك من يرى أن اكتشاف الخبر الذي سبب للفنانة اللبنانية الانهيار وأقدمت فيه على محاولة الانتحار، من المتوقع أن يكون حديثاً، لأنها شاركت جمهورها منذ حوالي خمسة أيام بصور لها على موقع “أنستغرام”، وكانت تبدو فيها سعيدة.