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التذاكر نفذت من الأسواق….نجاح كبير لحفل وائل كفوري في أعياد بيروت

بقلم ريما لمع

يوليو ٢٥ ,٢٠١٧

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للمرة الخامسة حضنت بيروت الصوت اللبناني الهادر، وائل كفوري، فاحتفلت معه بأعيادها التي أصبحت بالنسبة إليه محطة سنويّة ثابتة، وهو بالنسبة إليها نجمها الأول.

برعاية وزارة السياحة اللبنانية ومن قلب العاصمة في مجمّع البيال صدح صوت وائل كفوري في حفل فني مذهل حضره الآلاف وكانت قد نفذت التذاكر قبل أسبوع من موعده المنتظر.

أغاني كثيرة قدّمها وائل لجمهوره في هذه الليلة، مثل “حكم القلب”، “عمري كلو”، “ما وعدتك بنجوم الليل”، “بدي ياك”، “يا ضلي يا روحي” وبعض المواويل اللبنانية المعروفة، وترافقت الأغاني مع تفاعل جماهيري لافت، كما غنّى وائل وللمرة الأولى بعض أغنيات ألبومه الجديد W.

مثل “صرنا صلح” و “غدرتيني” وفاجأ جمهور “أعياد بيروت” بجديده الرائع واحتفل معهم بإطلاقه على المسرح عبر قطع قالب الحلوى.

ليلة لبنانية عامرة جمعت محبي “ملك الرومانسية” وتزيّنت بحضور مجموعة من الوجوه الفنية والإعلامية التي رحّب بها وائل على طريقته الخاصة.

أما في الكواليس فعبّر في حديث إعلامي خاص عن سعادته بالوقوف على خشبة مسرح أعياد بيروت مرة جديدة، معتبراً أنَّ هذا الموعد السنوي أضحى مهماً جداً بالنسبة إليه وإلى جمهوره.

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