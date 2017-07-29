نجاح منقطع النظير لحفل فارس كرم في جرش

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ليلة رائعة من ليالي مهرجان جرش الدولي، أحياها النجم اللبناني فارس كرم بتميزّ تام، وصفت بأهم وأضخم ليالي هذا المهرجان العربي العريق.

وصل فارس إلى المملكة الأردنية الهاشمية فاستقبله محبوه بكثير من الحب والشوق. ومن لحظة هبوط الطائرة في مطار الملكة علياء الدولي بدأ بالتقاط الصور التذكارية مع معجبيه، وهو النجم الذي يتمتّع بقاعدة شعبية ضخمة في الأرن.

مشهديّة رائعة سجّلها الجمهور الأردني مع فارس كرم على المسرح الجنوبي عندما غنى ورقص ودبك وردد أجمل أغنياته القديمة والجديدة مثل “التنورة”، “بلا حب وبلا بطيخ”، “العكازة”، “عالطيّب”، “شارع الحمرا”، “دادي”، “تنبك معسّل”، “فوق المتر وسبعين” وغيرها من الأغنيات التي قدّمها فارس بصحبة فرقته الموسيقية التي يقودها المايسترو إيلي العليا. فيما تفاعل الجمهور مع أغنية “منمنم” بطريقة لافتة.

الآلاف هتفوا باسم كرم الذي سجل نجاحاً جديداً في المملكة الهاشمية، وخلال الحفل شكر الأردن وأهلها على حسن استقبالهم، متمنياً لهذا البلد الرائع الأمن والسلام.

ومن جهته، كرّم مدير المهرجان محمد ابو سمّاقة فارس كرم على المسرح وهنّأه على نجاحه المميز، وفي تصاريح إعلامية خاصة اعتبر أن اختيار كرم للمشاركة في الدورة الـ 32 من مهرجان جرش للثقافة والفنون كان على قدر التوقّعات من كافة النواحي، كما أعلن حفله على رأس قائمة الحفلات الناجحة جداً لهذا العام من حيث الحضور الذي غصّت به المدرّجات الأثرية ومن حيث تفاعل الجمهور.