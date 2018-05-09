نجمات يتبعن وصفات الجدات للحفاظ على نضارة بشرتهن

مازالت بعض النساء يفضلن استعمال الطرق الطبيعية الكلاسيكية من منتجات التجميل، والتي استخدمتها الجدات مثل الحليب والبطاطا والثلج والزيت، وبإمكانها أن تعطي نتائج أفضل من منتجات حديثة كثيرة.

الاستحمام بالحليب

كشفت مقدمة البرامج التفلزيونية البريطانية هولي ولوبي، أنها تحافظ على نعومة جلدها عن طريق اخذ حمام حليب، حيث يحتوي الحليب على فيتامينات مفيدة كثيرة مثل فيتامين A و D ويفضل إضافة نبات الخزامي مع الورد إليه للحفاظ على رطوبة الجلد وإعطائه رائحة جميلة.

استعمال الثلج للتجاعيد

هذة الطريقة قديمة جداً لكنها فعالة واستعملها الكثير من النجمات بما فيهم الممثلة جون كولنيز وعارضة الأزياء كيت موس من خلال وضع مكعبات الثلج في لفائف قطن ووضعها على العينين أو غمر الوجه بإناء ماء مليء بالثلج.

تزييت الشعر

يستعمل زيت الزيتون لجعل الشعر أكثر كثافة ولمعاناً، لأنه غني بفيتامين A و E إضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يحمي مادة الكيراتين في الشعر ويوفر حماية ضد أشعة الشمس والتلوث.

استعمال السكر مع الماء

بعض النساء يضفن السكر إلى الماء الفاتر وزيت الزيتون وعصير الليمون من أجل ترطيب الجلد لمنع جفافه وتكسره في حين يستعمل السكر البني للوجه الحساس.

استعمال شرائح البطاطا للعينين

استخدمت هذه الطريقة منذ زمن طويل ولا تزال بعض النساء يستخدمنها حتى الآن، وتتضمن تقطيع حبة البطاطا إلى شريحيتن ووضعهما تحت العينين لمدة 10-15 دقيقة لعلاج الدوائر السوداء، وتعد هذه الطريقة فعالة لاحتواء البطاطا على فيتامين A و C اللذين يغذيان الجلد تحت العينين، وبإضافة النشا لشرائح البطاطا فان ذلك يساعد على تقوية الجلد وتخفيف الالتهابات بالاوعية الدموية.