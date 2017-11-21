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نجمة أرب أيدول كاميليا ورد تطلق “أموته بإيديا”

بقلم

نوفمبر ٢١ ,٢٠١٧

نجمة أرب أيدول الشابة الجزائرية كاميليا ورد، تطلق كليبها الثاني لأغنية “أموته بإيديا” بنسخة الريمكس، من إ إنتاج”اف بي برودكشن” FB Production ، وتوزيع أرابيكا.

أعاد توزيع أغنية “أموته بإيديا” العراقية المنسّق الموسيقي البير بويادجيان، وصورها المخرج شهاب عباس في RAW Beirut، أمّا تصميم الرقصات فكان لـ ليوناردو ترزيان.

يُشار إلى أنّ كاميليا، ومن ضمن نشاطها مع الشركة المنتجة، تتحضر لتصوير كليب لأغنية خليجية جديدة الأسبوع المقبل، على أن تليها أغنية مصرية بالتعاون مع شركة أرابيكا.

لمشاهدة الكليب على “يوتيوب” يرجى الضغط على الرابط الآتي:

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