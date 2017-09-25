أحمد حلمي: نجومية عادل إمام بتاعت مصلحتها صحيح!

قال “أحمد حلمي” في فيديو خاص جمع عدد من نجوم الفن في مصر قدموا من خلاله كلمة في حق الفنان “عادل إمام”، والذي عرض خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، “إن الزعيم لن يتكرر بعد مليون سنة”، كما قدم تهنئة خاصة من نيويورك حيث يتواجد برفقة زوجته الفنانة “منى زكي” لحضور اجتماع في الأمم المتحدة عن تنمية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

ونشر “حلمي” صورة مركبة عكست مراحل تطور ظهور “عادل إمام” في العديد من أعماله السينمائية والتلفزيونية، وكتب مهنئاً: “100 سنة سينما منهم أربعين سنة نجومية.. 40 سنة نجومية متصاعدة تركض خلف صاحبها.. وكلّما لحقته قفز بفنه بعيداً عالياً في السماء فتعاود الركض خلفه من جديد.. مشوار نجومية لم يكن على الأرض بل كان وسط نجوم السماء بفنه وحب الناس له.. عادل إمام نجم بحثت عنه النجومية لتسكن حوله وبجواره فيلتصق بريقها ببريقه فتزداد بريقاً ولمعاناً (نجومية بتاعت مصلحتها صحيح).. مبروك للمعجزة عادل إمام على تكريم مهرجان الجونة السينمائي.”

وكان حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، قد عرف تكريم الزعيم عن رحلته الفنية الطويلة، بحضور ثلة من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي، كما عرف عرض فيلم “الشيخ جاكسون” للفنان “أحمد الفيشاوي”، الذي يدخل ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي ينظمها المهرجان إلى جانب عدة مسابقات منها مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة.